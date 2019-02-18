2019/02/18 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب فالح الخزعلي، اليوم الأثنين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى اختيار رئيساً لجامعة البصرة بما ينسجم مع تأريخ الجامعة ورصانتها، مشدداً على أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الخزعلي: التعليم سلطت شخصيات حزبية في إدارة بعض مفاصل الجامعات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الخزعلي: التعليم سلطت شخصيات حزبية في إدارة بعض مفاصل الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).