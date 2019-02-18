النزاهة: إحالة (3070) متهماً إلى القضاء منهم (11) وزيراً ومن بدرجته خلال عام 2018

2019/02/18 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي (عزت توفيق جعفر) اليوم الاثنين، عن إحالة (3070) مُتَّهماً إلى القضاء خلال العام الماضي.وأشار القاضي جعفر في بيان صحفي

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