2019/02/18 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمديرية شرطة ذي قار تلقت "الغدير" نسخة منه ان "فوج طوارئ ذي قار السادس تمكن من تحرير مختطف يبلغ من العمر 35 عاما من أهالي مدينة الناصرية عثر عليه مقيداً في أحد ى الأبنية المهجورة على الطريق الدولي السريع جنوب المدينة في عملية أمنية مشتركة".واوضح البيان إن "العملية الأمنية نفذت بعد قيام شقيق المختطف بإخبار الأجهزة الأمنية عن تمكن شقيقه المختطف من إرسال رسالة نصية حول قيام مجموعة من الأشخاص باحتجازه في احدى الأبنية المهجورة وهو مقيد ولا يعرف المكان تحديداً".وأضاف ان "القوات الامنية استنفرت كافة عناصرها وقامت بعملية مسح على المنطقة تم خلالها العثور على المختطف ونقله لمستشفى سوق الشيوخ لإجراء الفحص الطبي له وقيام مكتب مكافحة إجرام سوق الشيوخ بفتح تحقيق لمعرفة الملابسات والدوافع التي أدت إلى خطفه".انتهى .م ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة نصية تنقذ مختطفا من خاطفيه في ذي قار ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة نصية تنقذ مختطفا من خاطفيه في ذي قار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).