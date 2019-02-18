لاستقبال فصل الربيع.. زرع 400 الف شتلة في حدائق بغداد

2019/02/18 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس انجزت دائرة بلدية مركز الرصافة، الاثنين، اعمال تكثير 400 الف شتلة متعددة الأصناف لزراعتها في الحدائق والساحات العامة في الموسم الربيعي المقبل.وذكر بيان لامانة بغداد، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (18 شباط 2019)، أن “ملاكات قسم الزراعة بدائرة بلدية مركز الرصافة قامت بتهيئة وتكثير ما يزيد على (400000) من الشتلات الموسمية […]

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