واع / الجمارك: اعادة 40 طن شيش تسليح لايران

2019/02/18 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

18/02/2019 10:25:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت هيئة الجمارك، الاثنين، عن اعادة 40 طن شيش تسليح لايران بعدما فشلت بالفحوصات المختبرية.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "السلطة الجمركية في مركز جمرك المنذرية الحدودي في محافظة ديالى اعاد إرسالية تتكون من 40 طن شيش حديد تسليح بسبب وجود اختلاف في تسمية المصنع وكذلك التأشيرة على الحزمة مدرج فيها رقم مواصفة ودرجة وهو ما يخالف المواصفات المعتمدة من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية".

واضافت الهيئة أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية وأكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية وللمواصفات القياسية المعتمدة"، مشيرا الى انه "تم أتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها للجانب الايراني".

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