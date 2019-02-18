النزاهة تعلن تنفيذ 42 امر قبض وتوقيف بحق وزراء واصحاب درجات خاصة بالعام 2018

2019/02/18 | 10:49

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الاثنين (18 شباط 2019)، تنفيذ 42 امر قبض وتوقيف بحق وزراء وأصحاب درجات خاصة ب...





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