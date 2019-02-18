المتحدث باسم الاتحاد الوطني: اتصالاتنا مستمرة مع الديمقراطي حول المشاركة في جلسة البرلمان

2019/02/18 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلأكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، لطيف شيخ عمر، عدم التوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي بشأن المشاركة في جلسة برلمان كوردستان المقررة اليوم الإثنين، 18 شباط، 2019، مشيراً إلى "وجود اتصالات مكثفة مع الديمقراطي بهذا الشأن".وقال عمر لشبكة رووداو الإعلامية: "هناك مباحثات حامية مستمرة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لكنها لا ترقى إلى مستوى اجتماع".وأوضح: "الوضع لا يزال على حاله ولم تطرأ أي تغييرات".ومضى بالقول: "إذا لم نتوصل لاتفاق، فإننا لن نشارك في جلسة برلمان كوردستان اليوم".ويقول مسؤولو الاتحاد الوطني، إنه تقرر خلال الاجتماع الذي عقد مع الحزب الديمقراطي في 5-2-2019 إيجاد حلول مشتركة بين الجانبين بشأن ملفات بغداد وكركوك وتشكيل حكومة إقليم كوردستان. وقرر اجتماع مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقد يوم السبت الماضي، رفض التوقيع على الاتفاق الذي أعلن مع الحزب الديمقراطي يوم الجمعة، 15 شباط 2019 كونه يخلو من كلمة فصل بشأن كركوك، مؤكداً أنه يريد من الديمقراطي تعهداً مكتوباً وليس وعوداً شفاهية.وتابع: "يجب العمل على مواضيع جلسة برلمان كوردستان وكركوك وبغداد معاً، وليس اتخاذ الاستعدادات لواحد منها فقط".ووجه رئيس السن لبرلمان كوردستان، ريفينك هروري، في وقت سابق، دعوة لأعضاء الدورة الخامسة من أجل حضور الجلسة المقررة اليوم الإثنين، 18 شباط 2019، ومن المتوقع مشاركة جميع الكتل في الجلسة باستثناء الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي علق مشاركته على توقيع اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

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