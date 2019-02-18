أمانة بغداد تهيء ٤٠ الف شتلة موسمية لزراعتها في الحدائق العامة

2019/02/18 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت دائرة بلدية مركز الرصافة اليوم الاثنين، اعمال تكثير 40 الف شتلة متعددة الأصناف لزراعتها في الحدائق والساحات العامة في الموسم الربيعي المقبل.

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