تغيير موعد مباراة القوة الجوية والطلبة في الدوري الممتاز

2019/02/18 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تغيير موعد مباراة القوة الجوية والطلبة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري العراقي الممتاز.

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