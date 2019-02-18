البديري يدعو لتحويل خلية الصقور إلى جهاز مشابه لمكافحة الإرهاب والأمن الوطني

2019/02/18 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عتبر النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار علي البديري، الاثنين، تخصيصات وامتيازات خلية الصقور”قليلة جداً” مقارنة مع أجهزة أمنية أخرى، داعياً إلى تشكيل جهاز يضم جميع منتسبي خلية الصقور ومساواتهم بالامتيازات مع جهاز مكافحة الارهاب والامن الوطني وربطهم بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إن “خلية الصقور ومنتسبيها يقومون […]

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