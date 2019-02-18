مسؤول سابق في “إف بي آي” يفضح محاولة لخلع ترامب

2019/02/18 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “إف بي آي”، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأمريكية بحث في 2017 إمكانية عزل الرئيس دونالد ترامب مستندا للدستور.وقال أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة “إف بي آي” بعد أن أقال ترامب رئيس الجهاز السابق جيمس كومي في ايار 2017، إن مساعد وزير العدل […]

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