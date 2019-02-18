2019/02/18 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتلة "حراك الجيل الجديد" تشترك بجلسة برلمان كوردستان وتقدم مرشحيها للرئاسة

خبر عاجل

كتلة "حراك الجيل الجديد" تشترك بجلسة برلمان كوردستان وتقدم مرشحيها للرئاسة

كلمات دالّة :

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة "حراك الجيل الجديد" تشترك بجلسة برلمان كوردستان وتقدم مرشحيها للرئاسة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة "حراك الجيل الجديد" تشترك بجلسة برلمان كوردستان وتقدم مرشحيها للرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).