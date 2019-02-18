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التركمان يحسمون مرشحهم لمنصب النائب الثاني لرئيس برلمان كوردستان
2019/02/18 | 10:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

التركمان يحسمون مرشحهم لمنصب النائب الثاني لرئيس برلمان كوردستان

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التركمان يحسمون مرشحهم لمنصب النائب الثاني لرئيس برلمان كوردستان

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