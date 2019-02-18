روحاني: ما نختبره اليوم لا يقل اهمية عن الحرب العسكرية

2019/02/18 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى الجهود الحثيثة التي بذلها

الاعداء لعدم احتفال بذكرى انتصار الثورة في عقدها الرابع

والتخرصات التي اطلقت بهذا الشان مؤكدا بالقول، إلا أن الشعب

الايراني لم يمتثل لارادتهم ونزل بكثافة الى الشوارع ليسطر ملحمة

اخرى في تاريخه .

روحاني اشار الى افتتاح 3 مشاريع عملاقة من بين عدد كبير من

المشاريع في غضون يومين في ظل الحظر المفروض على البلاد واضاف :

الصهاينة والاميركان تصوروا أنهم سيقضون على الثورة في غضون عام

من الحظر لكن احلامهم باءت بالفشل .

ولفت الى ان الصهاينة والاميركيين كانو يتصورون أن حركة الانتاج

في ايران ستتوقف جراء الحظر الذي فرضوه وقال : ليس حركة الانتاج

في البلاد لم تتوقف فحسب بل أن مستوى حجمها وجودتها ارتفع خلال

الحظر الذي يفرضه أعداؤنا مع الاخذ بنظر الاعتبار الى ان وجود

الثغرات بعض الثغرات طبيعي وكذلك معاناة البلاد من بعض المشاكل

جراء الحظر .

وراى بان البلاد تواجه اليوم اختبارا تاريخيا وتابع : الاختبار

الذي تواجهه البلاد في الوقت الراهن لا يقل أهمية عن اختبار الحرب

المفروضة وعلينا تجاوزه بجدارة .

واستطرد القول : سنتجاوز المشاكل بالعزم والارادة ، لاننا صمدنا

أمام التحديات رغم المشاكل والعراقيل التي كانت تعترضنا .

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