قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

2019/02/18 | 10:53

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اعتقلت قوات الجيش والشاباك خلال الليلة الماضية 16 فلسطينيا من أنحاء

متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

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