لقطات بارزة من مواجهة كل النجوم الاستعراضية

2019/02/18 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت النسخة الثامنة والستين لمباراة كل النجوم الاستعراضية الكبرى على وقع فوز مثير لفريق ليبرون على فريق يانيس، إليكم صور من المواجهة تؤرخ للحدث الهام.

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