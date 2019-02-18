واندا نارا: إنتر قطع قدم إيكاردي

2019/02/18 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأعربت العارضة الشهيرة واندا نارا زوجة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن غضبها الكبير من تصرفات إدارة إنتر في الفترة الأخيرة مع زوجها.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلت بها نارا وأكد خلالها أنا شعرت بالحزن بعد سحب شارة القيادة من زوجها وتحدثت عن الحادثة التي تعرضت لها قبل ساعات عندما أطلق مجهولون السراح لصخرة هشمت سيارتها.

وقالت نارا: "عندما تعرضت سيارتي للضرب بالحجر اتصلت بشخص أعرفه يعمل في إنتر وكان في حالة صدمة، بعد ذلك اتصلت بماروتا وساعدني".



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وأضافت: "تجريد ماورو إيكاردي من شارة القيادة في نادي إنتر مثل أن تقطع إحدى قدميه، هو لم يفكر أبدًا بالمال، هو فقط يفكر في الفريق".

وأكملت: "لقد كان يرتدي شارة القيادة بفخر كبير، ولم أفكر ولو للحظة واحدة فقط أنهم قد يفعلوا ذلك، لقد كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، وعرفتها من تويتر".

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واختتم تصريحاته: "لقد اجتمعت مع النادي لمدة ثلاث ساعات، ولم يخبرني أحدهم أي شيء، إيكاردي سجل 120 هدفًا للإنتر".

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