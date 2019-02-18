نتعلّم معاً لنِعلّم السلام : ورشة تدريبية حول تعليم السلام لمدراء المدارس في برطلة

2019/02/18 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 _ جميل الجميل ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى أقامت منظمة UPP ورشة تدريبية حول موضوع ( تعليم السلام) لمدراء المدارس لعشرين مدرسة من الشبك والمسيحيين في ناحية برطلة ولمدّة يومين في مركز برطلة لمنع النزاع يومي الأحد والأثنين من شباط 2019.بدأت الورشة بالترحيب بالمشاركين من قبل مديرة المشروع “يسكا فاندكريك” […]

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