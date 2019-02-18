انجاز حفر بئر نفطية بعمق 3526 متراً تحت الأرض شرق ميسان

2019/02/18 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط، الاثنين، عن انجاز حفر بئر نفطية بعمق 3526 متراً تحت الارض في حقل النور شرق ميسان.وقال المدير العام للشركة باسم العبادي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الملاكات الفنية والهندسية للشركة تمكنت من حفر بئر في حقل النور النفطي التابع الى محافظة […]

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