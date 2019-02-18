2019/02/18 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب مفتشية وزارة الداخلية، امس الاحد، عن ضبط مخالفات ادارية ومالية في قاطع مرور النهضة ببغداد، فيما اشار الى انه تم تنظيم محضر ضبط بسجلات الحجز التي حدثت فيها الخروقات والمخالفات.وقال المكتب في بيان، انه “تم الكشف عن وجود هدر للمال العام ومخالفات ادارية في قاطع مرور النهضة”، مبينا ان “هذه الهدر ناجم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تكشف عن مخالفات ادارية ومالية في قاطع مرور النهضة ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تكشف عن مخالفات ادارية ومالية في قاطع مرور النهضة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).