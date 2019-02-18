لافروف : نعول على مواصلة المفاوضات مع اليابان حول معاهدة السلام

2019/02/18 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالَ وزيرُ الخارجيةِ الروسي سيرغي لافروف، إنه يعولُ على مواصلةِ ‏المفاوضاتِ حول معاهدةِ السلامِ مع اليابان وفقا لإعلانِ عامِ الفٍ وتسعِمئةٍ وستةٍ وخمسين‏‎.‎

وقال لافروف خلالَ

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