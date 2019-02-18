2019/02/18 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن مؤتمر التطبيع مع العدو الصهيوني الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو يمثل “خيانة للعلاقات العربية ولفلسطين وقضيتها”.وقال قاووق في كلمة له إن “هذا التطبيع يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي العربي وتشجيعا للكيان الصهيوني على الاستمرار في احتلاله لفلسطين والعدوان مجددا على سورية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الله يحذر من التطبيع العربي الصهيوني: سيؤثر على أمننا وحقوقنا في النفط والغاز alansaar.

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