2019/02/18 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الدفاع اللبناني الياس أبو صعب ضرورة إيجاد حل للأزمة في سورية وفق القرارات الدولية يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.وأشار أبو صعب خلال ندوة ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن إلى أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يقرر مصير ومستقبل بلده.ولفت أبو صعب إلى أن تنظيم داعش الاجرامي جند الأطفال في سورية بصفوفه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيروت: ضرورة إيجاد حل للازمة السورية alansaar.

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