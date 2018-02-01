الزراعة تشمل مربي الابل بالشعير العلفي للموسم 2018-2019

2019/02/18 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء، اليوم الاثنين، ان وزارة الزراعة قامت بشمول مربي الابل ضمن آلية توزيع الشعير العلفي للموسم الزراعي 2018-2019.وقال رئيس قسم خدمات الثروة الحيوانية المهندس محمد جبار الحسناوي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه انه "تمت الموافقة على توزيع الشعير العلفي على مربي الابل وبواقع 25 كغم للراس الواحد".

واضاف، بأنه "حسب آلية توزيع الشعير العلفي لعام 2018-2019 سبق وان تم شمول مربي الجاموس والأغنام والماعز بتوزيع الشعير العلفي وبواقع 3 كغم للرأس الواحد من الاغنام والماعز و20 كغم للرأس الواحد من الجاموس.

من جانبه اوضح رزاق الطائي مدير زراعة كربلاء، ان "حسب الالية الجديدة فان سعر الطن الواحد من الشعير العلقي يبلغ 287500 دينار".



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