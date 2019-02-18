عائلة الأغا.. أشهر عائلات الأردن في فن رتق الملابس

2019/02/18 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العم فؤاد الرافي وإبرته..



أسعدا الكثيرين من أبناء المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يعمل منذ أن كان طفلا مع أبيه في رتق الملابس وإصلاحها ببراعة مما يغني أصحابها عن التخلص منها.

فؤاد الأغا، مالك المحل “أقدر الناس الذين يطلقون على هذه المهنة فن، لأنها فعلا فن وحرفة مميزة”.

محل الأغا لإصلاح الملابس افتتح عام 1952، ومن الأب إلى العم فؤاد وصولا إلى ابنه حسن، تتوارث المهنة وتستمر في فن مساعدة وإسعاد الآخرين.

يقول حسن فؤاد الأغا، ابن مالك المحل “لم يحب إخوتي هذه المهنة لكني اخترت أن أواصل عمل والدي وأكون سندا له..



كما وجدت بها نوعا من الفن”.

رتق الملابس أو إصلاحها فن احتاج إليه الكثيرون، فبلا شك يتعرض كل منا إلى عدة حوادث لإحدى القطع الثمينة معنويا وماديا، وحينها نبحث بأي طريقة عن وسيلة لترميمها.

ويصف عبد المهدي غنيمات، أحد عملاء هذا المحل “لا يتوافر الكثيرون من العاملين في هذه المهنة في جميع أنحاء المملكة ولكنها مهمة وتساعدنا على الحفاظ على قطع الملابس الثمينة التي يمكن إصلاحها”.

الرافي فؤاد وابنه يحافظان على إرث حرفي لم يعد موجودا، لكنه لم يتوقف عن تعلم الجديد من أنواع المنسوجات والأقمشة وكيفية التعامل معها، سعيا منه لتجويد وتحسين الخدمة الفريدة التي يقدمها دائما.

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