كيميش: ليفربول المرشح الأوفر حظا أمام بايرن

2019/02/18 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال يوشوا كيميش مدافع بايرن ميونيخ إن مستوى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودفاعه الصلد يجعلانه المرشح الأوفر حظا لعبور مواجهة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.ويتساوى ليفربول مع غريمه مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي ومني مرماه بأقل عدد من الأهداف وخسر مرة واحدة فقط في 26 مباراة.

ولم يخسر ليفربول أيضا على أرضه في الدوري الممتاز وكذلك في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأبلغ كيميش الصحفيين قبل مواجهة الذهاب في أنفيلد “ليفربول المرشح الأوفر حظا.



خسر مباراة واحدة في الدوري طوال الموسم ودخل مرماه 15 هدفا فقط”.

وتابع “عندما تتابع طريقته في اللعب ستجد انه يملك دفاعا رائعا وهجوما مذهلا.

“إنه فريق سريع جدا كما يبرز في مواقف لاعب ضد لاعب والالتحامات.



لن تكون مواجهة سهلة أمامهم”.

ولم يبلغ بايرن النهائي منذ فوزه بلقب دوري الأبطال لآخر مرة في 2013 أمام بروسيا دورتموند الذي كان يدربه وقتها يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي ويعتقد كيميش ان فريقه لم يعد من أبرز الأندية الأوروبية بالنظر إلى مستواه الحالي.

وأضاف “عندما تنظر الينا لم نعد مثل السابق.



نحتاج إلى تحسين مستوانا قبل أن نطلب المقارنة مع أفضل الفرق في أوروبا”.

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