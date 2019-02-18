النفط قرب ذروة 2019 بفعل خفض المعروض وتفاؤل محادثات التجارة

2019/02/18 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط تخفيضات المعروض التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وإن كان بعض المحللين يتوقعون أن يؤدي ارتفاع الإنتاج الأمريكي والمخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى كبح أسواق الخام.

وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 52.69 دولار للبرميل، بزيادة 28 سنتا أو 0.5 % عن التسوية السابقة.

وقال متعاملون إن استمرار إغلاق أجزاء من خط الأنابيب كيستون الذي ينقل النفط الكندي إلى الولايات المتحدة ساهم أيضا في دعم الخام الأمريكي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 38 سنتا أو 0.6 % إلى 61.89 دولار للبرميل.

وقال بعض المحللين إن المعروض يشح في الأسواق وسط تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران.

غير أن البعض قالوا إن المخاطر الكامنة على جانب المعروض لا تلقى تركيزا كافيا.

وقال بنك جيه.بي مورجان الأمريكي في مذكرة أسبوعية “نعتقد أن النفط لا يأخذ في الحسبان المخاطر الكامنة على صعيد المعروض في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تركز فيه الأسواق حاليا على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، متجاهلة المخاطر الناجمة حاليا عن فقد البراميل الفنزويلية”.

وقال بنك مورجان ستانلي الأمريكي إن ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، والذي يكون عادة من النوع الخفيف، أسفر عن وفرة في إنتاج البنزين.



وزاد إنتاج الخام الأمريكي أكثر من مليوني برميل يوميا العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 11.9 مليون برميل يوميا.

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