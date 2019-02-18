عاجل.. النزاهة تعلن إحالة 11 وزيراً ومن بدرجته إلى القضاء العام الماضي

2019/02/18 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، إحالة 11 وزيراً ومن بدرجته إلى القضاء خلال العام الماضي 2018.

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