أوبك: انتاج النفط الايراني سجل 2.75 مليون برميل يوميا في كانون الثاني

2019/02/18 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" اليوم الاثنين، أن انتاج النفط الايراني سجل 2.754 مليون برميل يوميا في شهر يناير/كانون الثاني 2019.وأظهر أحدث تقرير

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