نقيب المعلمين: ننتظر رد الحكومة السريع على مطالبنا

2019/02/18 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نقابة المعلمين العراقيين، أنها بانتظار رد الحكومة السريع على مطالبها بشأن إضرابها ليوم أمس الأحد و اليوم الأثنين.

وقال نقيب المعلمين عباس السوداني في تصريح

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