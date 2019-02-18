2019/02/18 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاصفة مخيفة تضرب دولا عربية يكشف تأثيرها على العراق

العراقمنوع

عاصفة مخيفة تضرب دولا عربية يكشف تأثيرها على العراق

الاثنين 18 فبراير 2019 - 10:37

عاصفة ترابية

اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان الى ان التوقعات الجوية تشير ، الى عاصفة ستجتاح دولاً عربية الأسبوع المقبل.

وقالت المديرية ، ان العاصفة، لن يكون لها تأثير على العراق ،كما قال مسؤول قسم التوقعات في المديرية بزار اكرم ، ان "تأثير تلك العاصفة على اقليم كردستان سيكون خفيفاً ويتوقع ان تكون الأجواء مغبرة ولن تشمل جميع المناطق".



وبشأن الأحوال الجوية خلال الايام المقبلة، قال اكرم، ان "الغيوم والامطار الخفيفة ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء ولن يكون هناك بعد ذلك اي تساقط للامطار".انتهى .



م ك

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة مخيفة تضرب دولا عربية يكشف تأثيرها على العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة مخيفة تضرب دولا عربية يكشف تأثيرها على العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).