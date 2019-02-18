2019/02/18 | 11:15

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مفارز الإنتربول تلقي القبض على 30 شخصاً في كربلاء

كربلاء -

كلمة

اعلنت قيادة شرطة كربلاء عن تمكن مفارز الإنتربول في

المحافظة من القبض على أكثر من (30) شخص من جنسيات اجنبية بسبب

مخالفتهم لشروط الإقامة.

وقالت الشرطة في بيان حصل موقع كلمة الإخباري على

نسخة منه، ان "شعبة شؤون الشرطة الدولية الإنتربول وبالتعاون مع

مديرية الاستخبارات والأمن السياحي ومديرية الإقامة تمكنت من القبض

على اكثر من ثلاثين شخصاً مخالفين لشروط الإقامة وبعضهم لا يحمل

جوازت سفر".

ولفت البيان الى انه "تم احالة الأشخاص وهم من جنسيات اجنبية مختلفة

الى الجهات المختصة لأكمال الاجراءات اللازمة بحقهم وفق السياقات

القانونية المتبعة".

واشار البيان الى ان "مفارز الشرطة الدولية تعمل بشكل متواصل

وبالتنسيق مع باقي الاجهزة الأمنية للتدقيق في جوازات الأشخاص

الأجانب العاملين في محافظة كربلاء المقدسة تحسباً لوجود مطلوبين او

انتهاء مدة الإقامة او عدم حملهم لجوازات سفر وتُعد هذه مخالفات

يحاسب عليها القانون".

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