النزاهة تضبط 464 متهماً خلال العام الماضي

2019/02/18 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أعلنت هيأة النزاهة عن تنفيذها 441 عمليَّةَ ضبطٍ

لمتهمين.

وقالت في مؤتمر صحفي تابعه موقع كلمة

الإخباري إنَّ "عدد المتهمين الذين تمَّ ضبطهم في تلك

العمليَّات بلغ 464 متهماً".

وأضافت انَّ المبالغ التي تمَّ ضبطها في تلك العمليات بلغت

(1,610,966,817) مليار دينار عراقي، و (133,400) دولارٍ أمريكيٍّ.

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