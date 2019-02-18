حركة عطاء تحدد موقفها من إضراب المعلمين

2019/02/18 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة العطاء، اليوم الأثنين، وقوفها إلى جانب المعلمين المعتصمين لنيل حقوقهم المشروعة.

وذكر بيان للحركة، تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، أن هذه الشريحة مهمة ويجب

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