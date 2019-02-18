كوفاتش: ننافس على ثلاث جبهات ورودريجيز يمكنه أن يكون أفضل

2019/02/18 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأشاد المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ بلاعبه الكولومبي خايمس رودريجيز وبما يقدمه للفريق في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب لصالح "Sport1" وأكد خلالها أن الفريق أمامه العديد من المصاعب في طريقه للتتويج بالألقاب.

وقال كوفاتش: "هذه هي طبيعة البشر، كل تلك الأحاديث عن الفوز باللقب ليست جيدة، الأمر ليس سهلًا على الإطلاق، لكن هذا هو مجتمعنا كل شيء يمكنه أن يكون سحري".



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وأضاف: "نحن هنا من أجل أن نحقق الألقاب، يجب أن نفكر هكذا في بايرن ميونخ، لا يزال يمكننا فعل ذلك في ثلاث بطولات، لكننا في حاجة للحظ بدوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "علينا أن نخطط بشكل أكبر من ذلك حتى لا نتعرض لمثل تلك الهجمات المرتدة وفريق ليفربول سيكون باحثًا عنها، علينا أن نجد توازنًا جيدًا".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن خايمس رودريجيز وقال: "هو يقدم مستويات رائعة مؤخرًا لكنني مقتنع بشكل كامل أنه يمكنه أن يقدم المزيد".

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