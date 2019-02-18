2019/02/18 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت حركة العطاء، الاثنين، وقوفها الى جانب المعلمين المعتصمين لنيل حقوقهم المشروعة.وذكر بيان للحركة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (18 شباط 2019)، أن “هذه الشريحة مهمة ويجب التضامن مع مطالبهم المعروضة، على ان لا تتعارض مع البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي”.وأشار البيان، إلى أن “المطالبات يجب ان تكون باتباع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة الفياض تتضامن مع المعلمين المعتصمين) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة الفياض تتضامن مع المعلمين المعتصمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).