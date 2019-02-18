2019/02/18 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، بعمليات مسح وتطهير لمعسكر جابر في قضاء تلكيف بمحافظة نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفرزة من مديرية مكافحة المتفجرات ضمن قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي باشرت، صباح اليوم، بأعمال مسح وتطهير لمعسكر جابر في قضاء تلكيف بمحافظة نينوى”.واضاف البيان، ان “عمليات المسح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يباشر بعمليات مسح وتطهير لمعسكر جابر في تلكيف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يباشر بعمليات مسح وتطهير لمعسكر جابر في تلكيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).