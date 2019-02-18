2019/02/18 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة ذي قار تكشف جريمة قتل فتاة حاول الجاني ايهامهم على انها انتحار

18/02/2019 11:43:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار ، الاثنين ، عن تفاصيل ملابسات جريمة قتل فتاة حاول الجاني ايهام المحققين على انها حالة انتحار في القضاء.

وذكر بيان للقيادة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان محققوا مكتب مكافحة اجرام سوق الشيوخ تمكنوا نت كشف جريمة قتل وقعت مطلع تشرين الثاني 2018 حيث تلقى مركز شرطة الفضلية بلاغاً عن وقوع حادث انتحار فتاة تبلغ من العمر 19 عاما بواسطة بندقية صيد, وللشك الحاصل قرر قاضي التحقيق المختص احالتها الى مكتب مكافحة الاجرام للتعمق بالتحقيق".

وأضاف انه "وبعد جمع المعلومات وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي حامت الشكوك بشقيق المجنى عليها الذي يكبرها بعام واحد, تم القاء القبض عليه ومواجهته المعلومات والادلة المستحصلة انهار واعترف صراحة بارتكابه جريمة قتل شقيقته عن طريق الخطأ حيث كانت تقوم بإعمال المنزل وقام المتهم برفع بندقية الصيد وعندها خرجت إطلاقة من البندقية باتجاه شقيقته فأصابتها دون قصد ولا يعلم بوجود اطلاقة داخل البندقية".

وتابع البيان ان "أقوال المتهم صادقت بالاعتراف قضائياً, وأجري كشف الدلالة له وجاء مطابقا لاعترافاته وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة توقيفه وفق المادة (٤٠٥ ق.ع)".

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