تأجيل جلسة برلمان كوردستان وسط غياب اتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

2019/02/18 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتأجلت جلسة برلمان كوردستان، إلى الساعة الثالثة من مساء اليوم الإثنين، 18 شباط، 2019، إثر عدم التوصل لاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، سنكر عبدالرحمن إن جلسة البرلمان التي كانت مقررة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم إلى الساعة الثالثة مساءً.يتبع..

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