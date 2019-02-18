2019/02/18 | 11:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
في سنة 1946, تعاركت الحيوانات في اسطبل أمانة العاصمة, ببغداد, فأصيب سائسها بضربة في بطنه حـُمل ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قصة حقيقية طريفة من قصص بغداد) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
في سنة 1946, تعاركت الحيوانات في اسطبل أمانة العاصمة, ببغداد, فأصيب سائسها بضربة في بطنه حـُمل ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قصة حقيقية طريفة من قصص بغداد) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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