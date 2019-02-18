قصة حقيقية طريفة من قصص بغداد

2019/02/18 | 11:52

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بغداد- العراق اليوم:

في سنة 1946, تعاركت الحيوانات في اسطبل أمانة العاصمة, ببغداد, فأصيب سائسها بضربة في بطنه حـُمل ع...





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