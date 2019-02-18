القبض على شخصين بحوزتهم عبوة ناسفة في بغداد

2019/02/18 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت دوريات شرطة النجدة في بغداد ،اليوم الاثنين، القبض على شخصين بحوزتهما عبوة ناسفة في مدينة الحرية .

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