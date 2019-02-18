النزاهة تعلن حجم المبالغ المسترجعة والقيمة المالية للمشاريع المتلكئة

2019/02/18 | 11:52

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر، الاثنين، إسترجاع ومنع هدر أكثر من ترليونٍ ونصف الترليون دينار خلال العام الماضي 2018، مشيراً الى أن قيمة المشاريع المتلكئة المرصودة بلغت قرابة 36 ترليون دينار.

وقال جعفر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تقرير الهيئة السنويِّ لعام 2018، إن "مجموع الأموال العامَّة التي استرجعتها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1.669.085.047.718) ترليون دينار عراقي".

وأضاف أن "عدد المشاريع المتلكئة التي رصدتها الهيأة بلغ (2736) مشروعاً، بلغت أقيامها (16,455,290,348,823) ترليون دينار عراقي، و(16,227,930,298) مليار دولارٍ أمريكي".

وأشار جعفر إلى أن "عدد المشاريع المتلكئة التي فُتِحَت فيها قضايا جزائية بلغ (644) مشروعاً، بلغت أقيامها (5,486,303,401,793) ترليونات دينار عراقي، و(6,546,142,288) مليارات دولارٍ أمريكي".

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