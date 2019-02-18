الجيش السوري يدمر مستودع ذخيرة ونقاطاً محصنة للإرهابيين

2019/02/18 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دمرت وحدات من الجيش السوري نقاطاً محصنة للإرهابيين في ريفي إدلب

الجنوبي وحماة الشمالي في إطار ردها على الخروقات

المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ونقلت وكالة سانا للانباء عن مصدر ميداني قوله أن وحدة من الجيش

نفذت مساء الاحد رمايات مدفعية دقيقة على مواقع المجموعات الإرهابية

في محيط مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي أدت إلى تدمير مستودع

ذخيرة يحوي صواريخ غراد وقذائف مدفعية استخدمها الإرهابيون للاعتداء

على المدنيين ، وفي ريف حماة الشمالي أشار المصدر إلى أن وحدات

الجيش المتمركزة في محيط بلدة المصاصنة ومن خلال عمليات الرصد

والكمائن المتقدمة دكت مقرات وتجمعات لإرهابيي ما يسمى "تائب العزة"

والمجموعات المرتبطة بها على أطراف بلدة اللطامنة.

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