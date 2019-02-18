التربية النيابية: البرلمان سيقول كلمته بشان انصاف المعلمين وبناء المدارس

2019/02/18 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، الاثنين، أن البرلمان

عازم على انصاف شريحة المعلمين من خلال مطالبته الحكومة بزيادة

مخصصات الخطورة وفك ارتباط المديريات بالمحافظات واعادتها الى

الوزارة.

واوضح المكصوصي في تصريح ان قسما من مطالب المعلمين تتعلق بالحكومة

وابرزها بناء المدارس من اجل انهاء الزخم الحاصل في الدوام الثلاثي،

والتي تمثل ام المشاكل في القطاع التربوي”.واضاف ان “البرلمان يعمل

اليوم على فك ارتباط مديريات التربية وخاصة في بغداد من المحافظة

الى وزارة التربية.

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