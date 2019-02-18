حماس: اقتطاع أموال المقاصة عربدة إسرائيلية

2019/02/18 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت حركة حماس قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الإقتطاع من الأموال الفلسطينية، بالعربدة والبلطجة التي يمارسها الاحتلال ضد كل أبناء الشعب الفلسطيني.وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، “السلوك المتهاون والخطاب الناعم من السلطة تجاه ممارسات الاحتلال، هي التي شجعت حكومة نتنياهو على ارتكاب مزيد من الجرائم”.وطالب قاسم، السلطة الفلسطينية باتخاذ الخطوات السلمية في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية، عبر وقف التنسيق الأمني، ورفع عقوبات السلطة عن قطاع غزة، والأهم أن تتوقف السلطة عن تفردها بالقرار الفلسطيني، وتنفذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات المصالحة.وكانت الرئاسة الفلسطينية اعتبرت قرار حكومة الاحتلال اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية بالقرصنة وهو مرفوض تماما، ويعد نسفاً من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن “موقف الرئيس الدائم الذي أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.”وشدد أبو ردينة، أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس خلال أيام.

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