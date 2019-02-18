2019/02/18 | 11:56
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس السن: جلسة برلمان كوردستان تنعقد في الساعة الثالثة اليوم ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رئيس السن: جلسة برلمان كوردستان تنعقد في الساعة الثالثة اليوم
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رئيس السن: جلسة برلمان كوردستان تنعقد في الساعة الثالثة اليوم
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس السن: جلسة برلمان كوردستان تنعقد في الساعة الثالثة اليوم ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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