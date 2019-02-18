كتلة تنسحب من اجتماع رئيس السن ورؤساء الكتل احتجاجا على مطالبة تأجيل جلسة البرلمان

2019/02/18 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انحسبت كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني من الاجتماع المنعقد بين رئيس السن ريفينك هروري ورؤساء الكتل البرلمانية الاخرى احتجاجا على مطالبة الاتحاد الوطني الكوردستاني تأجيل الجلسة المقرر عقدها اليوم الاثنين.

وقال رئيس الكتلة شيركو جودت في مؤتمر صحفي عقده من امان برلمان كوردستان، انه "كان من المقرر ان تنعقد الجلسة في الساعة الحادية عشر ولكن توجد ارادة سياسية لتأجيلها".

واضاف انه "للاسف هناك مجاملة لجهة سياسية تريد تأجيل الجلسة وهذا مخالف للنظام الداخلي، وامر غير قانوني".

واردف جودت ان "تأجيل الجلسة يعتبر خطأ كبيرا"، مشيرا الى انه "تركنا الاجتماع احتجاجا على مطالبات تأجيل الجلسة".

وتابع انه "وفق النظام الداخلي لا يمكن باي شكل من الاشكال تأجيل الجلسة ورئيس السن يتحمل المسؤولية في حال تأجيلها.

واشار جودت الى ان "هناك رغبة حزبية لتأجيل الجلسة ولا يوجد اي مبرر على ذلك"، مؤكدا ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني هي من تطالب بتأجيلها.

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