مركز متخصص: النظام في البحرين لا يرحم حتى الاطفال !

2019/02/18 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات البحرينية وعلى رأسها الملك بإنهاء قضية الطفلين حسين رضي عبدالله وعلي حسين عبدالوهاب والإفراج عنهما حرصًا علي مستقبلهما الدراسي تحسيناً لسجل البحرين الحقوقي.وفي بيان له، قال المركز الدولي إن الأمن البحريني لم يرحم صراخ الطفلين حسين رضي عبدالله (13 عاماً) وعلي […]

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