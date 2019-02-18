2019/02/18 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أعرب المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء العراقية السيد هاشم الموسوي عن وجوب محاكمة النظام البحريني بتهمة الإرهاب المنظم والتجنيس البشري والاغتيالات والإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وقمع الحريات.وفي حديث له في الذكرى الثامنة للثورة في البحرين، أكد الموسوي على أحقية الشعب البحريني بمطالبة حقوقه بشتى الطرق والوسائل الشرعية المتاحة، مشيراً إلى أن هذا المطلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجباء تصف النظام البحريني بـ”الطغمة الكافرة” alansaar.

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