عاجل.. تأجيل جلسة برلمان كردستان وسط غياب الاتفاق بين الحزبين

2019/02/18 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل

تأجيل جلسة برلمان كردستان وسط غياب اتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

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